Мужчина до инсульта избил водителя автобуса после ДТП

В Барнауле после оформления ДТП водитель легкового автомобиля жестоко избил водителя автобуса, сообщает «Толк».

«Один из участников ДТП жестоко избил другого водителя, что привело к резкому ухудшению здоровья пострадавшего — у мужчины, по имеющейся информации, произошел инсульт», — отмечается в публикации.

Представитель транспортной компании рассказал изданию. что авария произошла утром 16 мая, в городской автобус, ехавший по главной дороге, врезался легковой автомобиль. Водитель легковой машины был несогласен с тем, что должен был уступить дорогу, и после оформления ДТП избил водителя автобуса.

Полицейские задержали нападавшего, уточняется в Telegram-канале краевого управления МВД.