Россиянка с тремя детьми застряли на краю скалы в Крыму

В Крыму спасатели пришли на помощь туристке с тремя детьми, которые заблудились в горном массиве Уч-Кош. Информацию об этом распространила служба "Крым Спас".

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Сообщается, что жительница Мурманска с детьми отправилась на прогулку в горы в районе Ялты, но группа сбилась с маршрута и потеряла ориентацию. В итоге женщина и дети застряли на краю скалы.

Спасатели оперативно выехали на поиски и обнаружили семью на крутом склон, неподалеку от водопада Оксек. Всех благополучно эвакуировали в безопасное место. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее ребенок погиб на глазах у родителей на отдыхе в Египте. Семья россиян приехала на отдых в Хургаду, и во время заселения в отель мальчик упал с высоты и разбился.