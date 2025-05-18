В Москве нашли сумку с расчлененным телом

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

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«Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении.

Как указано в материале, в ночное время с 17 на 18 мая 2025 года вблизи жилого дома, расположенного на ул. Заповедная в Москве обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с отчлененными конечностями. Позднее на территории парковой зоны «Яуза» вблизи дома, расположенного по ул. Менжинского обнаружена темно-зеленая спортивная сумка, в которой находились фрагменты тела потерпевшего.

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По указанным адресам незамедлительно выехали следователи и криминалисты столичного СК. В ходе проверочных мероприятий произведен осмотр мест происшествий, опрошены местные жители, изъяты и осмотрены записи с камер наружного видеонаблюдения.

Отмечается, что в результате проверочных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался знакомый потерпевшего 1989 года рождения. В настоящее время фигурант задержан и доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.