Россиянин изуродовал дочь отверткой из-за оценок и покончил с собой

В Татарстане 42-летний мужчина напал на свою 16-летнюю дочь с отвёрткой из-за плохих оценок в школе. Как сообщает SHOT, отец в ярости наносил удары отвёрткой по лицу, шее и телу девочки.

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Преступление было совершено в Набережных Челнах. Когда школьница потеряла сознание, отец, решив, что убил её, позвонил бывшей жене и сообщил о случившемся, заявив, что "у него сдали нервы". После этого мужчина покончил с собой.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тело мужчины. Его дочь была госпитализирована в реанимацию с многочисленными колотыми ранами. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Погибший работал веб-разработчиком, ранее был судим за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, а также за распространение фейков о ВС РФ.