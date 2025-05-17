В Босфоре произошел инцидент с сухогрузом из России

Сухогруз, шедший из России в Египет, внезапно остановился в проливе Босфор из-за неисправности. Судно отбуксировали к причалу. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вблизи района Арнавуткей.

«У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль», — рассказали в ведомстве.

Судно шло под флагом островов Сент-Китс и Невис, его удалось без происшествий отбуксировать к причалу Ахыркапы.

В управлении береговой охраны добавили, что инцидент не повлиял на график движения других кораблей.