В Босфоре произошел инцидент с сухогрузом из России
Сухогруз, шедший из России в Египет, внезапно остановился в проливе Босфор из-за неисправности. Судно отбуксировали к причалу. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, передает РИА Новости.
Инцидент произошел вблизи района Арнавуткей.
«У сухогруза Azov Forward длиной в 142 метра, следовавшего из России в Египет, вышел из строя руль», — рассказали в ведомстве.
Судно шло под флагом островов Сент-Китс и Невис, его удалось без происшествий отбуксировать к причалу Ахыркапы.
В управлении береговой охраны добавили, что инцидент не повлиял на график движения других кораблей.