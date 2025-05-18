В России потушили 38 природных пожаров за сутки

За прошедшие сутки в 11 регионах России потушили 38 природных пожаров. Об этом сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.

В настоящее время проводятся работы по тушению 59 лесных пожаров в 10 регионах. Как рассказали в службе, в тушении было задействовано 3018 человек, 507 единиц техники, 6 воздушных судов.

Режим ЧС введен в трех регионах, особый противопожарный режим — в 47 регионах, пожароопасный сезон – в 84 регионах.

В Авиалесоохране добавили, что в этом году 75,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

14 мая в пресс-службе МЧС РФ заявили, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. гектаров. В тот момент в регионе действовали 49 природных возгораний.

На фоне этого краевой прокурор Евгений Марков предложил лишать виновных в пожарах фермеров государственных субсидий.