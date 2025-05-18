В Туле голый мужчина гнался по улице за девушкой

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В Левобережном микрорайоне Тулы голый мужчина напугал девушку, которая возвращалась домой поздно вечером. Об этом сообщает «Тульская служба новостей».

В Туле голый мужчина гнался по улице за девушкой
© РИА Новости

Инцидент произошел 15 мая, местная жительница возвращалась домой около 11 вечера, когда заметила странного незнакомца. Абсолютно голый мужчина выбежал из-за угла, увидел прохожую и бросился за ней.

Девушка спаслась бегством и попросила подругу вызвать полицию. По данным портала «Тульские новости», обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы, личность мужчины устанавливается.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. Незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчину доставили в психиатрическую больницу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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