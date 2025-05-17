Студентку заживо похоронил преследовавший её бывший парень

Сообщается, что в Австралии студентка медицинского факультета Жасмин Каур, стала жертвой не только жестокого похищения, но и ужасного убийства. Ее похоронили заживо, связанной и с завязанными глазами. Это все совершил ее бывший парень Тарикджота Сингха, чья одержимость и ревность привели к жутеой трагедии.

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По словам близких, молодой человек был одержим ей и не желал отпускать. Они оба родились в Индии, но переехали в Австралию, где жили и учились. Молодой человек находился в стране по студенческой визе, изучая бизнес, а Жасмин — студентка-медсестра, работавшая в доме престарелых. Их отношения длились около девяти месяцев, но Жасмин поняла, что не может больше терпеть контроль и преследование со стороны молодого человека.

Она неоднократно жаловалась в полицию на его навязчивое поведение, угрозы и преследование. Когдаона разорвала отношения, началась цепочка ужасающих событий. Уже через несколько дней после разрывамолодой человек начал преследовать ее. Он неоднократно звонил, отправлял видеоролики, угрожая причинить себе вред, и даже отправил эти видео ее семье. В феврале полиция вынесла ему предупреждение за преследование, однако это не остановило его.

В один из вечеров Жасмин работала допоздна и ушла с работы в 22:00, но на следующий день ее никто не видел. Ее автомобиль оставался на парковке, а полиция начала активное расследование. Вскоре выяснилось, что Сингх в последние дни вел себя необычно: он менялмашины, посещал хозяйственный магазин, покупал кабельные стяжки, скотч, перчатки и лопату. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человекпрогуливается по магазину и уезжает на синей машине, которую он одолжил у друга.

Полиция заподозрила, что бывший бойфренд похитил Жасмин, когда она уходила с работы, и, скорее всего, запер ее в багажнике или держал привязанной на заднем сиденье. Потом парень заявил, что Жасмин покончила с собой и он похоронил ее в горах. Сингха согласился привести полицию на место предполагаемого захоронения.

Преступник привел следователей к могиле, там было обнаружено тело Жасмин, связанное кабельной стяжкой за спиной, ноги — скотчем, а глаза — завязаны. У нее было перерезано горло, хотя рана была поверхностной. В ближайшем мусорном баке нашли ее обувь, очки, рабочий значок и еще несколько кабельных стяжек. Вскрытие показало, что она умерла от «удушья и заглатывания почвы», что свидетельствует о том, что ее похоронили заживо.

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Обвинения против Сингха были переквалифицированы на убийство. Он признался, что похоронил Жасмин, но не рассказал, как именно похитил ее с работы и что делал после этого. В ходе судебных слушаний выяснилось, что Сингха был одержим девушкой, которая отвергла его предложения о примирении и обратилась в полицию.

Суд приговорил молодого человека к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения не ранее чем через 22 года и 10 месяцев. Адвокаты просили смягчить приговор, утверждая, что преступление было совершено в состоянии аффекта, однако суд посчитал, что жестокость и планирование преступления были очевидны. После освобождения он, вероятно, будет депортирован.