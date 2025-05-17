В Новосибирске вынужденно сел самолет, следовавший в Москву

Самолет авиакомпании "Сибирь", летевший по маршруту Горно-Алтайск - Москва экстренно сел в Новосибирске по технической причине.

Воздушное судно отстранено от полетов, для рейса выделен резервный борт, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня около 10:00 по местному времени (06:00 мск - прим. ТАСС) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск - Москва (Домодедово) воздушное судно "Аэробус А320" авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на борту находилось свыше 150 пассажиров.

"В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт", - пояснили в ведомстве.

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