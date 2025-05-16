В Москве мужчина приставал к шестилетнему ребенку в туалете ТЦ

Жительница Москвы рассказала о домогательствах в отношении ее ребенка со стороны мужчины в торговом центре. Об этом сообщает mk.ru.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в одном из торговых центров на Каширском шоссе. Мать с шестилетним сыном ходили по магазинам, но в какой-то момент ребенок захотел в туалет. Женщина отвела его и осталась там же ждать.

В помещении она заметила незнакомца, и, чтобы его не смущать, вышла. Позже этот же незнакомец быстро вышел из туалета, а мальчик заявил, что к нему приставали.

«Женщина попыталась успокоить сына, однако время, чтобы догнать педофила, было упущено», – сообщается в публикации.

На следующий день вместе с ребенком мать пришла в торговый центр и посмотрела видео с камер. Мужчину, которого опознал ее сын, женщина сфотографировала и отправила в паблики ЖК, который находится рядом с ТЦ. Таким образом она решила предупредить жильцов об опасности.

Ранее пьяный мужчина домогался школьниц и устроил дебош в метро Петербурга.