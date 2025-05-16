Губернатор Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 22:23.

Власти предупредили жителей, что в городе на время действия тревоги приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского.

Также на всей территории Крыма объявлена ракетная опасность, сообщается в приложении МЧС России.

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

В пятницу Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны сработала успешно — над морем на значительном расстоянии от берега были сбиты шесть украинских беспилотников. На данный момент сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.