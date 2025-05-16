Из вулкана на Камчатке произошел сильный выброс пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке стал причиной сильного выброса пепла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные камчатского филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН.

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Как рассказали исследователи, установленные рядом с вулканом камеры заметили высокий черный столб дыма, который поднимается из жерла Шивелуча. При этом, сам вулкан расположен поблизости от поселка Ключи. В данный момент информации о возможной опасности для местных жителей не поступало.

Ранее ученые выяснили, что повышение активности вулкана может влиять на внешний вид растущих вокруг деревьев.