Девушка, угрожавшая взорвать банк в Москве, объяснила свои действия

Девушка, накануне угрожавшая взрывом в отделении банка на юге Москвы, была убеждена, что своими действиями она помогает в поимке преступников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, о схеме рассказала сама девушка. По ее словам, 25 апреля ей позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя в отделение почты пришло письмо из налоговой, но для его получения нужно авторизоваться. Девушка перешла в указанный ей звонившим чат-бот в мессенджере, где ввела свой логин и пароль от кабинета портала "Госуслуги". После этого аферисты сообщили, что аккаунт взломан.

"Затем с девушкой в мессенджере связались лжеправоохранители и сотрудники банка, используя при этом в фото профиля логотипы организаций, и сообщили, что она является обвиняемой по уголовному делу. <…> Затем под предлогом поимки преступников и участия в следственных действиях злоумышленники уговорили девушку изготовить муляж устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов, пойти в офис кредитных организаций на Пролетарском проспекте и Николоямской улице, что 15 мая она и сделала", - добавили в пресс-службе.

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Помимо этого, злоумышленники убедили ее перевести около 300 тыс. рублей на якобы безопасный счет. За действиями девушки в банке они наблюдали по видеосвязи.

Инцидент произошел 15 мая около 19:00 мск. В банк на Пролетарском проспекте зашла девушка и с угрозами взрывом потребовала передать ей деньги. Получив отказ, она скрылась, а после была задержана сотрудниками полиции.

В прокуратуре Москвы напомнили, что выполнять телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, нельзя.