Мама погибшего в Египте 4-летнего мальчика из России рассказала о трагедии

Мама погибшего в Египте 4-летнего мальчика из Ярославля рассказала, что все произошло за 20 секунд. Ребенок сорвался с фонтана после того, как его окликнул отец – несовершеннолетний умер в больнице.

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Подробности сообщает Kp.ru.

Семья путешествовала в Хургаду с двумя детьми. В аэропорту несколько раз переносили самолет. По прилете в Египет семья стала оформлять документы, чтобы заселиться, процесс был долгим.

Отец направился с сыновьями на улицу, а мама вышла посмотреть на них один раз и затем вернулась для дальнейшего оформления документов. Спустя время к ней прибежал взволнованный муж – он рассказал, что ребенок сорвался с фонтана с эффектом «Инфинити», который находился на втором уровне отеля.

«Муж за ними следил, видел, что им весело. Настало время возвращаться назад, он окликнул их, но подбежал только старший ребенок, сказал, что не знает, куда делся Макар. Мой муж побежал к тому месту, где играли дети, обнаружил, что за этим фонтаном находится пропасть, в которой и лежал наш сын», - поделилась женщина.

Четырехлетний мальчик из России погиб в египетском отеле

Камеры видеонаблюдения показали, что все произошло за 20 секунд. Мальчик спускался в обратную сторону, пытался нащупать землю, потом спустился по пояс, повис, но продержавшись несколько секунд, упал.

На место вызвали скорую – ребенок еще дышал. Родители не думали, что сын может умереть. Когда к взрослым подошла полиция, они поняли, что сына не стало.

7 мая семья вернулась в Россию, а 15-го тело мальчика доставили на родину. Ребенка похоронили. Старший мальчик вернулся из поездки в шоковом состоянии, родители отправили его к психологу. Семья хочет, чтобы отель проверили и установили ограждения во избежание подобных трагедий.

Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик из России умер после лечения зубов в Турции.