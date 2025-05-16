Самолет с пассажирами на борту 10 минут летел без пилотов за штурвалом

Без управления пилотов за штурвалом летели почти 200 пассажиров авиакомпании Lufthansa почти 10 минут. Борт следовал из Франкфурта в испанскую Севилью. Об этом сообщил Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

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Отмечается, что авиаинцидент произошел еще в феврале 2024 года, но следователи только сейчас опубликовали подробности происшествия.

Капитан воздушного судна отлучился в туалет, а у старшего офицера в это время случился припадок, связанный с болезнью сердца. Пилот заблокировал дверь кабины изнутри, нажимая бесконтрольно на кнопки.

Airbus A321 оставался без контроля в течение 10 минут, пока капитан пытался восстановить доступ в кабину.

Старший пилот в итоге открыл дверь сам, бортпроводники и врач, оказавшийся в самолете, оказали ему первую помощь.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс совместно с властями Эстонии пытаются разобраться в инциденте, в результате которого в воздух поднимался российский истребитель и самолеты НАТО над Балтийским морем.