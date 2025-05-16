В США казнен ставший героем нескольких фильмов маньяк Убийца Казанова

15 мая в тюрьме штата Флорида был казнен американский маньяк из топ-10 ФБР Глен Эдвард Роджерс, известный как Убийца Казанова.

© Российская Газета

Роджерс родился в 1962 году в Огайо, на момент устранения ему было 62 года. Как передает KDH, один из самых "раскрученных" медиа США современных серийных убийц получил смертельную инъекцию.

Приговор маньяку губернатор штата подписал 15 апреля, 5 мая Роджерс подал апелляцию в Верховный суд Флориды, пожаловавшись, что на убийства и прочие преступления его толкнуло пережитое в детстве сексуальное насилие. 9 мая его апелляция была отклонена.

"Казанову" удалось арестовать в 1995 году после 20-километровой погони, протаранив полицейской машиной угнанный им автомобиль. Весь процесс снимал местный телеканал.

Глен Роджерс утверждал, что убил 70 человек, позже отказавшись от этого заявления, сказав, что "пошутил".

Маньяк выбирал жертв одного типа - это были рыжеволосые женщины в возрасте около 30 лет.

Убийца стал героем эпизодов нескольких тру-крайм-сериалов, книг и фильмов, в частности - ленты "Мой брат - серийный убийца" и триллера "Убийство Николь Браун Симпсон". Роджерса там сыграл Ник Стал (Бен из великого сериала "Карнавал"), его жертву - Мена Сувари, звезда "Американского пирога" и "Красоты по-американски".