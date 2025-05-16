Школьника проткнуло острыми кольями забора в российском регионе
В Татарстане школьника проткнуло острыми кольями забора. Инцидент произошел в Московском районе Казани, пишет Mash Iptash.
По словам очевидцев, мальчик лет 12 гулял во дворе на Тунакова. Он хотел перелезть через ограду за мячом, но напоролся на забор. Штырь вошел ему в плечо.
После этого мальчик, истекая кровью, упал. Ему вызвали скорую, его увезли в травмпункт.
Ранее похожий случай произошел в Перми, однако он, к сожалению, закончился летальным исходом. 18-летняя девушка пыталась перелезть через забор бара, но упала и проткнула себе грудную клетку. Когда ее нашли, она уже была мертва.