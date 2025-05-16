Школьника проткнуло острыми кольями забора в российском регионе

В Татарстане школьника проткнуло острыми кольями забора. Инцидент произошел в Московском районе Казани, пишет Mash Iptash.

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По словам очевидцев, мальчик лет 12 гулял во дворе на Тунакова. Он хотел перелезть через ограду за мячом, но напоролся на забор. Штырь вошел ему в плечо.

После этого мальчик, истекая кровью, упал. Ему вызвали скорую, его увезли в травмпункт.

Ранее похожий случай произошел в Перми, однако он, к сожалению, закончился летальным исходом. 18-летняя девушка пыталась перелезть через забор бара, но упала и проткнула себе грудную клетку. Когда ее нашли, она уже была мертва.