В Башкирии умер еще один пострадавший от взрыва на заводе

Число жертв взрыва на салаватском заводе «Свеча» увеличилось. Сегодня утром, 18 мая, в стерлитамакской больнице скончался 51-летний мужчина, пострадавший в результате инцидента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Напомним, взрыв на заводе «Свеча», специализирующемся на производстве парафина, произошел 16 мая. По данным МЧС, причиной ЧП стала разгерметизация печного оборудования, повлекшая взрыв газовоздушной смеси.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, пишет UFA1.RU. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных и одном погибшем на месте происшествия – 46-летнем мужчине, найденном под завалами.