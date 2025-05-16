Россиянин сломал пенис во время секса

Житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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31-летнего россиянина доставили в 21-ю городскую больницу на скорой помощи с сильной болью в паху, отеком и гематомой в области пениса и мошонки. Как оказалось, во время полового акта он случайно сломал пенис.

Уфимские урологи признались, что редко сталкиваются с подобными случаями — по их словам, таких пациентов у них не было много лет.

Мужчине потребовалась операция, в которой приняла участие целая бригада урологов. После выписки уфимца ждет длительная реабилитация, которая займет не меньше полугода.

Ранее финский лыжник Реми Линдхольм, дважды отморозивший пенис во время соревнований, рассказал об испытанных ощущениях. По его словам, во второй раз это оказалось куда неприятнее, чем в первый.