Стали известны подробности убийства блогера Валерии Маркес в прямом эфире

Перед смертью бьюти-блогер Валерия Маркес успела пообщаться со своим убийцей. Об этом сообщает Starhit.

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Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что 23-летняя Маркес была застрелена в своем салоне красоты Blossom The Beauty Lounge в мексиканском штате Халиско. Убийство произошло во время прямой трансляции, которую блогер вела в TikTok.

В видеоролике, распространенном в интернете, Маркес говорит, что ждет курьера, а затем, заметно обеспокоенная, спрашивает: «Почему он просто не оставил подарок у входа?». После этого блогер смотрит на какого-то человека за кадром.

— Эй, Валерия? — спросил он, на что блогер ответила по-испански: «Да».

Через несколько мгновений прогремел выстрел и Маркес, схватившись за живот, медленно сползла со стула. После этого человек за кадром подошел к телефону блогера и выключил прямой эфир.

Отмечается, что стрельба произошла около 18:30 по местному времени. На место сразу были вызваны полицейские, однако на момент их прибытия Маркес уже была мертва.

Прокуратура штата Халиско расследует данное убийство по статье о фемициде — юридическая категория, обозначающая убийство женщины по мотиву ненависти к ее полу. Однако подписчики считают, что Маркес могла стать жертвой хейтеров или местных преступных группировок.