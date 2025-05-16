Обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары советовали притвориться невменяемой

Сообщница внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова советовала ей притвориться невменяемой, чтобы избежать наказания за расправу над дедушкой и его женой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сама Светлана Метревели ранее была судима и лежала в психдиспансере десять лет назад. С внучкой Тархова она познакомилась в Тбилиси. Предварительно, именно Метревели подтолкнула задержанную к преступлению. Сейчас она находится в розыске.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала внучку экс-мэра Самары вменяемой. Она уже дала признательные показания.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали их внучку — предварительно, женщина расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.