Четырехлетний мальчик из России погиб в египетском отеле

Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб во время отдыха в отеле в египетской Хургаде. Об этом в беседе с ТАСС рассказал юрист в сфере туризма Игорь Косицын.

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Трагедия произошла 6 мая, когда мать находилась на ресепшене отеля, а отец с двумя детьми вышел. Один из детей залез на фонтан, который был не огорожен и прилегал к ресепшену.

"Когда папа позвал мальчика, ребенок слез не с той стороны – там оказалось открытое пространство 6 метров высотой. Ребенка увезли в больницу, от травм он практически сразу умер", – рассказал Косицын.

После произошедшего семья подала обращение в СКР, чтобы следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. После гибели ребенка родители вернулись в РФ со своим вторым сыном, а тело погибшего было доставлено в Ярославль 15 мая, похороны назначены на 16-е число.

Юрист добавил, что собственник отеля приезжал к ребенку в больницу сразу после инцидента, но никаких предложений о компенсации со стороны отеля семья не получила. Родители мальчика планируют добиться независимого расследования. Пока проверку проводит лишь египетская полиция, а региональное управление СКР по Ярославской области пока не организовало проверочные мероприятия.

"На мой взгляд, в отеле были явные нарушения требований безопасности, не должно быть таких мест – нет никаких ограждений, даже взрослый человек спокойно может упасть", – отметил юрист.

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