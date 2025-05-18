Власти Кубани сообщили о ликвидации выброса мазута

На участке побережья между Витязево и Благовещенской оперативно ликвидировали незначительный выброс мазута, остальные зоны продолжают очищать от загрязнений.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что новые мелкие выбросы мазута были обнаружены утром на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, передает ТАСС. Ответственность за уборку этой территории возложена на Лабинский район. В заявлении оперштаба отмечается:

«По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мазута обнаружили на одном из участков между с. Витязево и ст. Благовещенской. За уборку этой территории отвечает Лабинский район. Выбросы оперативно ликвидировали».

На остальных участках побережья Анапы новых следов загрязнения не выявлено, там продолжаются работы по деликатной очистке пляжа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти с аварийного танкера Koala откачали 130 тыс. тонн мазута. Водолазы в Анапе и Темрюкском районе собрали 200 тонн нефтяных отходов. В Черном море после крушения танкеров осталось 3,1 тыс. тонн мазута.