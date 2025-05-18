Власти Кубани сообщили о ликвидации выброса мазута

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На участке побережья между Витязево и Благовещенской оперативно ликвидировали незначительный выброс мазута, остальные зоны продолжают очищать от загрязнений.

Власти Кубани сообщили о ликвидации выброса мазута
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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что новые мелкие выбросы мазута были обнаружены утром на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, передает ТАСС. Ответственность за уборку этой территории возложена на Лабинский район. В заявлении оперштаба отмечается:

«По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мазута обнаружили на одном из участков между с. Витязево и ст. Благовещенской. За уборку этой территории отвечает Лабинский район. Выбросы оперативно ликвидировали».

На остальных участках побережья Анапы новых следов загрязнения не выявлено, там продолжаются работы по деликатной очистке пляжа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти с аварийного танкера Koala откачали 130 тыс. тонн мазута. Водолазы в Анапе и Темрюкском районе собрали 200 тонн нефтяных отходов. В Черном море после крушения танкеров осталось 3,1 тыс. тонн мазута.

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