99-летний ветеран умер после того, как его сбила с ног девочка

В Петропавловске умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Макиенко, ему было 99 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные переломами бедер, полученными в результате столкновения со школьницей, пишет Zakon.kz.

Инцидент произошел 20 апреля. Василий Васильевич шел покормить птиц и столкнулся с 9-летней девочкой. Ребенок убежал, а ветеран упал и получил серьезные травмы. Его госпитализировали, но состояние здоровья с каждым днем ухудшалось. 13 мая его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На следующий день девочка и ее родители посетили Макиенко в больнице. Школьница принесла извинения, объяснив, что не заметила пожилого человека. Ветеран простил ее.

Василий Макиенко прошел всю войну, воевал в составе стрелковых полков и был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями за проявленный героизм. После войны работал в системе водопроводного хозяйства.