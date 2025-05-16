Мужчина напал на кассиршу за отказ продать спиртное ночью

В Оренбургской области 66-летний мужчина набросился на кассиршу магазина из-за того, что та не продала ему алкоголь ночью. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел ночью в одном из магазинов города Бугуруслана. Местный житель в ночное время потребовал у продавца алкогольную продукцию, но получил отказ. В ответ мужчина нанес женщине множественные удары, в том числе по голове, одновременно угрожая физическим устранением. Медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшей телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого уфимец угрожал ножом кассиру магазина ради 5 тысяч рублей и попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленник прорывается к кассе и вытаскивает купюры.