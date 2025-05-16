В деле о расправе над экс-мэром Самары появились новые фигуранты

Следователи предъявили заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены.

Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Самарской области.

"Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию в совершении убийства двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые проживают за пределами России, они объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал Дмитрию Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за пределами России, давала советы и указания по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, а ее племянник и внучка экс-мэра отравили их, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.