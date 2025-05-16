Верховный суд разрешил привлечь к ответственности за ДТП бывшую судью

Верховный суд удовлетворил представление Генерального прокурора Игоря Краснова о привлечении к административной ответственности отставного судьи Верховного суда Мордовии.

Как стало известно «МК», 73-летней женщине грозит ответственность за ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, в августе прошлого года в Луховицком городском округе Подмосковья, на трассе «М-5» юрист, управляя автомашиной «Мазда», не пропустила автомобиль «Тойота». В результате пассажир судьи в отставке получил легкий вред здоровью.

Поскольку для привлечения даже отставного судьи (служитель Фемиды покинула свой пост в 2015 году) к ответственности требуется согласие Верховного суда, генпрокурор обратился в высшую судебную инстанцию Верховный суд разрешил привлечь отставного законника к административной ответственности по статье 12.24 часть 1 КОАП (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) .