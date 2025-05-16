«Тени прошлого»: обыски в особняке экс-главы МИД РФ по делу 90-х

В одном из особняков подмосковной Барвихи прошли обыски по делу о заказных убийствах 1990-х годов. По данным неназванного источника «Известий», этот дом ранее принадлежал бывшему министру иностранных дел РФ Андрею Козыреву* (признан иноагентом в России).

Собеседник «Известий» утверждает, что по итогам обысков были изъяты документы, наличные и техника. Газета сослалась на данные следствия, согласно которым в 2012 году Козырев* продал особняк людям, связанным с участником ОПГ, криминальным авторитетом из Тольятти Игорем Шинкоренко. Он жил в доме до недавних пор.

Правоохранители ранее активизировали расследование в отношении банды, совершавшей убийства и вымогавшей деньги в Самарской области в 1990-х годах. Шинкоренко и лидер ОПГ Игорь Сиротенко были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщала «Комсомольская правда».

По данным «Известий», членов ОПГ в том числе проверяют на причастность к убийству главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова.

Экс-глава МИД России Козырев* признан иностранным агентом

Козырев* был главой МИД РСФСР и МИД России во время первого президентства Бориса Ельцина в 1990–1996 годах. Его включили в реестр иноагентов в апреле 2025 года. Причиной этого решения в Минюсте назвали распространение недостоверной информации о политике РФ и фейков о российской армии, а также взаимодействие с иностранными площадками.

* признан иностранным агентом в России.