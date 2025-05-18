В Петербурге транспортного полицейского задержали за вымогательство взятки

В Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сообщается, что он потребовал взятку от свидетеля по уголовному делу в обмен на то, что его не привлекут к ответственности. За незаконную услугу он требовал более миллиона рублей.

«Для получения денег сотрудник привлек своего знакомого, который договорился со свидетелем о передаче требуемой суммы. О незаконных действиях должностного лица последний сообщил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Недавно в Калужской области силовики задержали заместителя начальника регионального УФСИН по делу о крупной взятке.

До этого сообщалось, что бывшего врио генерального директора ФКП «Авангард» (входит в состав госкорпорации «Ростех») и его экс-заместителя заподозрили в получении взяток и превышении должностных полномочий в Башкирии.