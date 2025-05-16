В Москве защищавший самок як напал на мигранта и отправил его в больницу

В Новой Москве як напал на мигранта. О том, что спровоцировало животное на агрессию, выяснили журналисты «Московского комсомольца».

55-летний иностранец подрабатывал уборщиком в зоопарке при конно-спортивном клубе. Когда в один из первых дней на новой работе мужчина решил подкинуть сена самкам яка, это не понравилось самцу — быку. Он напал на работника, тому удалось спастись через окно.

Несмотря на травмы и кровопотерю, мужчина смог связаться с хозяйкой конного клуба и попросил вызвать медиков. Пострадавшего госпитализировали с травмами лица.

В Крыму баран насмерть забодал пенсионерку

Ранее в Крыму 85-летняя пенсионерка стала жертвой барана. Животное напало на женщину, сломав десять ребер и причинив черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, выжить крымчанке не удалось.