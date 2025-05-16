В Забайкалье сгорело 1,27 млн га леса с начала года

Более 460 лесных пожаров на площади 1,27 млн га произошло в Забайкальском крае с начала года, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"С начала года в крае зарегистрировано уже 463 лесных пожара на площади 1,27 млн га и 922 пожара сухой травы на общей площади 63,4 тыс. га", - сказали в МЧС.

Основной причиной возникновения этих пожаров стал человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности гражданами, перехлест проводов во время сильного ветра, несанкционированные свалки около дачных кооперативов.

В МЧС уточнили, что "с начала года установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела".

"В настоящее время продолжают действовать 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам, включая станцию Кука и село Танха", - сообщили в министерстве.

На защиту от них нацелены 297 подразделений пожарной охраны: более 5 тыс. человек и 556 единиц техники, включая самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС. Ранее в регионе на тушении работали самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства.

Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в Чите и Читинском районе, где бушует больше всего пожаров.

"В первой декаде мая подразделения Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю ликвидировали угрозы 40 населенным пунктам и объектам экономики, большая часть приходится именно на Читинский район. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 10 человек, включая 6 детей, и эвакуировать в безопасные районы более 500", - подчеркнули в министерстве.

Для борьбы с пожарами в регионе наряду с профессиональными пожарными работают добровольцы. Для координации их действий планируется определить региональный порядок и алгоритм действий.