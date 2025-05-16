Прокуратура обжаловала заочный приговор экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова

Апелляционное представление прокуратуры на заочный приговор, вынесенный бывшему заместителю главного редактора "Новой газеты" Кириллу Мартынову (признан в РФ иноагентом) по статье об организации деятельности нежелательной организации, поступило в Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступило апелляционное представление на приговор, вынесенный в отношении Кирилла Мартынова", - сказали в суде.

В конце апреля суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет.

В отношении Мартынова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России). 6 ноября 2024 года он был заочно арестован по данному обвинению.