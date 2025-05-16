Жителю Обнинска дали 19 лет колонии за убийство несовершеннолетнего сына

Калужский областной суд признал 39-летнего жителя Обнинска виновным в убийстве 12-летнего сына. Мужчина приговорен к 19 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину признали виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, осужденного обязали выплатить по 3 млн рублей матери и дедушке погибшего ребенка.

Установлено, что мужчина убил своего сына 12 октября 2024 года на почве бытовых конфликтов в семье. Отец взял топор и отвел ребенка в лесной массив, где нанес мальчику не менее 16 ударов в голову и шею, ребенок умер на месте. Отмечается, что на суде злоумышленник частично признал свою вину.