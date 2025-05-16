Виновника громкого ДТП с двумя погибшими обвинили в распространении порнографии

Следственные органы предъявили новое обвинение 20-летнему москвичу, осужденному за громкое ДТП в Новой Москве полгода назад. Тогда его приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Как сообщалось ранее, авария произошла 29 апреля прошлого года на трассе «А-107» у деревни Терехово. Юноша, управляя автомашиной «Мерседес» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада». В аварии погибла супружеская пара. Сиротами остались пятеро детей, причем двое из них в момент ДТП были в машине и получили серьезные травмы.

В декабре прошлого года Троицкий суд Москвы вынес приговор молодому человеку, у которого на момент аварии был всего полугодовой стаж вождения. На днях в Мосгорсуде должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор.

Однако еще раньше столичные следователи выяснили, что молодой человек замешан в распространении порнороликов через Интернет. Ему предъявили обвинение по еще двум статьям УК — 242.1 часть 2 пункт «г» и 242 часть 3 пункт «б». Расследование этого дела продолжается.