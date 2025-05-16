Названы мучители покалеченной в Дубае модели Ковальчук

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае. Девушку с переломом позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Медики чудом спасли Марию, но почти два месяца она не могла говорить и не узнавала даже самых близких.

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На днях Ковальчук перевезли во Львов. По слухам, из Дубая модель вывозили тайно, так как в ОАЭ ей грозил тюремный срок за занятия проституцией.

Накануне подруга Марии Алена рассказала, что девушка перенесла восемь операций и готовится к следующей. В состоянии Ковальчук есть прогресс, она по чуть-чуть разговаривает. Появились и подозреваемые в издевательствах над моделью. Якобы это была компания из пяти человек.

"Это были парни и девушки", – заявила подруга Ковальчук.

Изувеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук заговорила

Мать модели Анна подтвердила, что полиции передали информацию о предполагаемых мучителях. По словам женщины, люди, причастные к произошедшему с ее дочерью, не являются гражданами ОАЭ.