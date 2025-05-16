Фигурантам дела о взрыве газа в российском доме смягчили приговор

Новосибирский областной суд смягчил приговор Евгению Кавуну и Ирине Урбах по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, где погибли 15 человек. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, им сократили сроки лишения свободы.

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"Судебная коллегия определила приговор Заельцовского районного суда Новосибирска в отношении Кавуна и Урбах изменить", - сказала судья Александра Богданова.

Кавуну срок уменьшили до 9 лет 9 месяцев колонии общего режима (вместо 10 лет и 3 месяцев), Урбах - до 9 лет 6 месяцев (вместо 10 лет).

Потерпевшими стали более 130 человек, дело насчитывало 35 томов. В результате был причинен имущественный ущерб на сумму более 300 млн рублей.