Человеческие останки найдены у роскошного особняка Тейлор Свифт

Возле роскошного дома Тейлор Свифт в Род-Айленде обнаружены человеческие останки, сообщает RadarOnline. Такие новости появились на фоне слухов о том, что в районе, где проживает певица, орудует серийный убийца. По данным полиции, найденные останки — часть человеческой ноги.

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«Это было, наверное, в паре футбольных полей от дома Тейлор Свифт. Я никогда не ожидал ничего подобного — особенно здесь», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Он также отметил, что случившееся вызывает опасения. Другие живущие в этом районе отказались от поздних встреч с друзьями и стараются держаться подальше от мест, где темно и безлюдно.

Певица, разумеется, никак не прокомментировала жуткие вести. Наоборот, в самом разгаре ремонт её особняка и, похоже, она вся погружена в процесс. Как пишет Radar, ремонтные и монтажные работы обойдутся Тейлор в 1,7 миллиона долларов.

Именно в этом доме Свифт традиционно устраивает масштабные вечеринки по случаю Дня незавиисмости США, и к 4 июля она планирует закончить ремонт. Кажется, никакие пугающие новости не остановят поп-диву.