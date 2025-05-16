После взрыва на предприятии в Башкирии завели дело

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбуждено по факту взрыва на предприятии в Салавате, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

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"Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ) по факту пожара на предприятии по утилизации пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработке парафина, в результате которого пострадали люди", - сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин возгорания, тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда и размера причиненного предприятию ущерба.