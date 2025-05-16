В Москве будут судить мужчину, обстрелявшего подростков с собакой

Перед судом предстанет 45-летний москвич, обвиняемый в хулиганстве в отношении несовершеннолетних. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Установлено, что 8 марта 2025 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения между жилыми домами в Боровском проезде. Действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, он беспричинно произвел не менее двух выстрелов из пневматического пистолета в сторону двоих несовершеннолетних, выгуливавших собаку. Подростки 2009 и 2010 годов рождения смогли скрыться от мужчины в ближайшем подъезде, телесные повреждения им причинены не были», – сказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия»). Фигуранта арестовали. В ближайшее время уголовное дело направят в Солнцевский районный суд для рассмотрения по существу.