На парафиновом заводе «Свеча» в Салавате произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием, заявила прокуратура Республики Башкортостан.

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 в промышленной зоне города Салавата произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, перерабатывающем парафин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия произошло частичное разрушение здания, имеются пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Уточняется, что на место инцидента выехал Денис Саниев, заместитель прокурора Салавата. Прокуратурой была инициирована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности, соблюдения требований об охране труда.

После взрыва на предприятии в Башкирии завели дело

Ранее в МЧС Башкирии заявили, что три человека пострадали при взрыве на предприятии «Свеча».