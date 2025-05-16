Появились кадры с места взрыва на заводе в российском регионе

В сети появились кадры с места взрыва на заводе по производству парафина в городе Салават в Башкирии. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден черный дым, который поднимается от пожара. Звуков взрывов на видеозаписи не слышно.

Взрыв на заводе в Салавате произошел в пятницу, 16 мая. Пострадали четыре человека, в результате произошло частичное обрушение здания. Под завалами, по предварительным данным, может находиться один человек.

Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в Башкирии

Ранее взрывы и пожар произошел в подмосковном Подольске. Огонь распространился в автосервисе, его площадь составила полторы тысячи квадратных метров. Никто, предварительно, не пострадал.