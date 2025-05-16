Три человека пострадали при взрыве на предприятии «Свеча» в Башкирии

В МЧС Башкирии заявили, что три человека пострадали при взрыве на предприятии «Свеча». Об этом говорится в Telegram ведомства.

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«Возможно, что под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Трое экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что на предприятии «Свеча» в Башкирии произошёл взрыв.

В настоящее время тушением разрозненных очагов горения занимаются 43 человека с применением 17 единиц техники.