В российском городе мальчик провалился в люк на территории школы

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик провалился в люк на территории школы в Приморском районе. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

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По данным российского издания, юного горожанина доставили с травмами головы в отделение нейрохирургии больницы Раухфуса.

Выяснилось, что ребенок двигался по тропинке и случайно встал на крышку подземных коммуникаций. Она оказалась не закреплена, поэтому учащийся рухнул вниз.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины на виске, ухе и пояснице, ушибы таза и голеностопа. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь — его состояние оценивается как средней степени тяжести, отмечает «Mash на Мойке».

Ранее сообщалось, что жительница Новороссийска провалилась в незакрытый коммунальщиками люк. Девушка сумела самостоятельно выбраться из колодца. По факту случившегося была инициирована проверка.