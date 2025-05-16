ФБР предотвратило теракт на военной базе в штате Мичиган

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предотвратили террористическую атаку на военную базу в городе Уоррен, штат Мичиган в США.

"Теперь я могу подтвердить сообщения о том, что сотрудники ФБР предотвратили попытку нападения [члена террористической группировки] ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) на одну из наших военных баз в Уоррене, штат Мичиган", - написал директор ФБР Кэш Пател на странице в Х.

Он также отметил, что подозреваемый в нападении арестован, ему в скором времени предъявят обвинения в поддержке иностранной террористической организации. По информации ФБР, он планировал устроить "массовую стрельбу на объекте командования бронетанковой, автомобильной техники и вооружения Сухопутных войск США". Теракт удалось предотвратить благодаря сотрудникам, которые работали под прикрытием и получили информацию о планах подозреваемого.