Взрыв произошел на территории предприятия "Свеча" в Башкирии

Взрыв прогремел на территории предприятия "Свеча" в башкирском городе Салават. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате произошло частичное обрушение здания, где производится парафин. Под завалами находится один человек.

Ранее три человека пострадали в результате внештатной ситуации при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе. Всех госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку после ЧП.

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Также местная прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту пожара на месторождении. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло в одной из скважин. Сотрудники прокуратуры планируют дать оценку соблюдению требований безопасности при проведении работ.