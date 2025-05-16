В Крыму перекрыли проезд между двумя городами

В Крыму временно перекрыли проезд автомобильного транспорта между Симферополем и Алуштой. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По информации ведомства, движение автомобилей ограничили на участке от села Лозовское Симферопольского района до города Алушты. Чтобы беспрепятственно доехать до населенных пунктов Южного берега Крыма, водителям порекомендовали двигаться по трассе «Таврида» до Севастополя, а затем в направлении Ялты. К сообщению также прикрепили схему объезда перекрытого участка. Причину ограничения движения в Минтрансе, а также его длительность в Минтрансе Крыма не назвали.