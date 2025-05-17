Теплоход врезался в опору моста в российском городе

В Ульяновске на Волге теплоход, буксировавший баржу, столкнулся с опорой Императорского моста. Инцидент произошел 17 мая, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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По предварительной информации, теплоход «Капитан Соловьев», буксируя баржу «Волга нефть 103», допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста. В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Отмечается, что значительных повреждений опоры моста не выявлено, движение по мосту не останавливалось. В настоящее время теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту.

Капитана судна направят на медицинское освидетельствование.

Транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента и соблюдения требований безопасности судовладельцем и экипажем. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.