Мощный пожар после звуков взрывов под Москвой сняли на видео

В сети появились кадры сильного пожара, который произошел в подмосковном Подольске. Распространение огня, которое распространялось звуками взрывов, сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, из эпицентра которого валит черный дым. Судя по видеозаписи, пожар происходит на территории, похожую на промзону. Дым от огня заполонил почти все утреннее небо.

Жители Подмосковья сообщили о сильном пожаре и взрывах

Жители Подмосковья сообщили о сильных пожаре и взрывах в ночь на пятницу, 16 мая. Жители Климовска рассказали о зареве от пламени со стороны Промышленной улицы. Предварительно, пожар начался в автосервисе. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метра.

Как впоследствии уточняли в МЧС, пожар уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают 20 сотрудников и 7 единиц техники.