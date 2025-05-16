Названа возможная причина пожара в автосервисе в Подольске

Поджог мог стать причиной пожара в здании автосервиса в Подольске.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов в Подольске произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м, в настоящее время пожар ликвидирован.