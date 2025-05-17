Здание загорелось на севере Москвы

По адресу Ленинградский проспект, дом 18 на четвертом этаже здания произошло возгорание, наблюдается открытое горение. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 17 мая, сообщил источник в экстренных службах.

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По его данным, пожарные работают на месте происшествия. Информации об эвакуации и пострадавших в результате произошедшего на данный момент нет.

13 мая на первом этаже девятиэтажного дома на улице Полбина в районе Печатники загорелся балкон. По словам очевидцев, огонь смог охватить первые три этажа, включая подъезд. Позднее на место прибыли пожарные, которые за несколько минут ликвидировали горение.

На строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Площадь горения составила 400 квадратных метров, в тушении пожара участвовали около 25 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.